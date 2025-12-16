Ферстаппен: очки не имеют значения, победа либо есть, либо нет. Это как с беременностью

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в минувшем сезоне.

«Думаю, мы можем порадоваться тому, что смогли побороться за чемпионство. Во-первых, мы не были на вершине таблицы. Помимо этого, нам много раз везло. Мы выиграли гонку в Лас-Вегасе, а «Макларен» дисквалифицировали. В противном случае мы не смогли бы оказаться в этой позиции. Мы извлекли выгоду.

Тот факт, что разрыв составил всего два очка, не имеет значения. Неважно, одно очко или 20. Вы либо победили, либо нет. Это как с беременностью. Вы либо беременны, либо нет. Нельзя быть беременным наполовину», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.