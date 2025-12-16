Скидки
«Хонда» презентует новый двигатель для Формулы-1 20 января

Японский автоконцерн «Хонда» анонсировал дату презентации нового двигателя для Формулы-1, которая состоится 20 января в Токио.

Напомним, в 2026 году эксклюзивным партнёром «Хонды» в Ф-1 будет британская команда «Астон Мартин».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
20 января – «Ауди» (только ливрея);
23 января — «Альпин», «Хаас»;
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

Напомним, официальные предсезонные тесты традиционно состоятся в Бахрейне. Первый пройдёт с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

