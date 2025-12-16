Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: единственная борьба за титул у Хэмилтона была с Росбергом, и он её проиграл

Вильнёв: единственная борьба за титул у Хэмилтона была с Росбергом, и он её проиграл
Комментарии

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв высказался о трудностях звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Множество титулов были выиграны в конкуренции с напарником, без реальной борьбы. Единственная борьба у него было против Нико [Росберга], и он проиграл.

Он перешёл в «Феррари» и должен вернуть боевой настрой, но, похоже, что он привык к хорошим годам. Тяжело снова завести дизель, если сбросил обороты, расслабился или начал считать, что это легко. Как только вы начинаете верить в собственную непобедимость, то замедляетесь», — сказал Вильнёв в подкасте High Performance.

Материалы по теме
«Это портит его репутацию». Росберг — о ситуации Хэмилтона в «Феррари»

Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android