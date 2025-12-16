Вильнёв: единственная борьба за титул у Хэмилтона была с Росбергом, и он её проиграл

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв высказался о трудностях звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Множество титулов были выиграны в конкуренции с напарником, без реальной борьбы. Единственная борьба у него было против Нико [Росберга], и он проиграл.

Он перешёл в «Феррари» и должен вернуть боевой настрой, но, похоже, что он привык к хорошим годам. Тяжело снова завести дизель, если сбросил обороты, расслабился или начал считать, что это легко. Как только вы начинаете верить в собственную непобедимость, то замедляетесь», — сказал Вильнёв в подкасте High Performance.

