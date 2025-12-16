Андреа Стелла назвал фактор, помогший Норрису стать чемпионом мира

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что приобретённое умение справляться с трудностями помогло пилоту команды британцу Ландо Норрису стать чемпионом в минувшем сезоне.

«В ситуации с Ландо, безусловно, многое было перенято из последнего года. И даже если бы всё не свелось к последней гонке, думаю, Ландо укрепил в себе чувство, что он может соревноваться с Максом [Ферстаппеном]. Моменты, которые нужно было усвоить, были. В Австрии пришлось нелегко.

В этом сезоне произошёл ещё один поворотный момент, как по мне, мы говорим о Ландо, и это реакция на трудности в начале года. Начался единный процесс личностного и профессионального развития», — приводит слова Стеллы GPblog.