Попов — об отчётах Хэмилтона для «Феррари»: это всё понты

Комментатор Алексей Попов высказался об отчётах Льюиса Хэмилтона руководству «Феррари», которые британец отправлял в минувшем сезоне.

«Арривабене сказали, что Льюис пишет письма. Он сказал: «Ну да, Феттель тоже нам писал письма, но в них ничего толком не было». Он их читал, просто они бессмысленные. И «каждый должен заниматься своим делом» это опять воспринимается… Вот, Элканн сказал, обидел пилотов, они такие хорошие, а он их так обидел…

Да, я считаю, что это всё понты, понимаете? Поэтому пусть занимается своим делом», — сказал Попов в социальных сетях.

