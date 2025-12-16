Скидки
Монтойя объяснил, почему «Макларен» проиграл концовку сезона-2025

Монтойя объяснил, почему «Макларен» проиграл концовку сезона-2025
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о выступлениях «Ред Булл» и «Макларена» в концовке сезона-2025.

«В «Ред Булл» знали, что у них нет никакой надежды на борьбу за титул в 2025 году. Поэтому они до последнего занимались работой над развитием машины 2025 года.

Ферстаппен хорошо поработал и показал превосходные выступления. Но он не смог сразу начать выигрывать квалификации и гонки, потому что болид «Ред Булл» стал заметно лучше только во второй половине сезона. В это время «Макларен» уже остановил работу над машиной и перешёл на болид 2026 года», – приводит слова Монтойи Formula Passion.

