«С удовольствием посмотрел бы, как он гоняется с маленькими Фернандо». Баттон — об Алонсо

Комментарии

Чемпиона мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его долголетии в спорте.

«Мой уход из спорта заставляет меня ещё больше ценить то, что Алонсо делает в своём возрасте. Но, с другой стороны, я думаю: Фернандо! Давай, дружище! Я с удовольствием посмотрел бы, как он гоняется с группой маленьких Фернандо, а потом, может быть, они захотят заняться картингом, и тогда он сможет продолжить свой путь.

Для меня, если бы мой сын или дочь сели за руль карта, это чувство восторга, вероятно, было бы сильнее, чем желание выиграть чемпионат мира, когда видишь, как они хотят пилотировать. Я не знаю, захотят они или нет. Но это было бы фантастически», — приводит слова Баттона Sport.es.

Комментарии
