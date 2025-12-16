Скидки
Патрезе: «Феррари» нужен сильный технический лидер

Патрезе: «Феррари» нужен сильный технический лидер
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Рикардо Патрезе высказался о ситуации в «Феррари».

«Президент компании Джон Элканн много говорил об эффективности команды на пит-стопах и прочее. Но какое это имеет значение, если вы даете Леклеру и Хэмилтону машину, которая уступает конкурентам 0,3 секунды на круге? Честно говоря, мне трудно найти поводы для оптимизма у «Феррари» перед сезоном-2026. По итогам минувшего сезона мы можем говорить, что в структуре этой команды просто не хватает людей.

Вассёр работает в команде с января 2023 года, так что у него было время для построения структуры. И в целом Фред, как кажется, медленно реагирует на проблемы. В команде Формулы-1 очень важно создать сплочённую рабочую группу управления. И это задача руководителя команды. Сейчас команде нужен сильный технический лидер. Кто-то вроде Росса Брауна? Да, именно. Например, таким техническим лидером для «Макларена» стал Андреа Стелла», — приводит слова Патрезе Formula Passion.

