«Дал бы штраф Ландо». Попов — о ситуации между Норрисом и Цунодой в Абу-Даби

«Дал бы штраф Ландо». Попов — о ситуации между Норрисом и Цунодой в Абу-Даби
Российский комментатор Алексей Попов ответил на вопрос об обгоне Ландо Норрисом пилота «Ред Булл» Юки Цуноды за пределами трассы на Гран-при Абу-Даби.

«Это не решило бы ничего на финише, но ему бы пришлось догонять Леклера и потом обгонять. А Леклер не Юки, он бы не высадил всю батарею до пятого поворота и не отдал бы безвольно позицию. Я бы дал штраф. И не уверен, что это ничего бы не изменило. Могло бы изменить, а могло бы и не изменить.

Мне тоже касалось, что Юки виляет. На деле он пытался сбить Ландо со слипстрима. Потом, когда я пересматривал этот момент, я понял позицию Юки. Ландо сам за ним ехал, пытаясь взять как можно больше слипстрима, и пошёл туда, где было закрыто.

Это не поворот, там было несколько метров прокрашенного асфальта. Так что я считаю, что это обгон за пределами трассы», — сказал Попов в социальных сетях.

Мекис — о будущем Цуноды в «Ред Булл»: у Юки есть всё, чтобы получить ещё один шанс
