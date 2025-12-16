«Наследник Шумахера». Арривабене рассказал, в чём Ферстаппен похож на Михаэля

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл», сравнив его с семикратным обладателем титула Михаэлем Шумахером.

«Макс — феномен. В болиде Формулы-1 около 50 000 компонентов, и ему удаётся выжать максимум из каждой детали. Он — наследник Шумахера. У него та же сила и то же чувство лидерства; он знает, как вдохновлять тех, кто работает с ним», — приводит слова Маурицио Арривабене AS.

Напомним, по итогам сезона-2025 Формулы-1 чемпионом мира стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Ферстаппен завершил сезон на второй позиции.

Ранее подобное сравнение сделал чемпион мира 1996 года Деймон Хилл.