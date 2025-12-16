Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Наследник Шумахера». Арривабене рассказал, в чём Ферстаппен похож на Михаэля

«Наследник Шумахера». Арривабене рассказал, в чём Ферстаппен похож на Михаэля
Комментарии

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл», сравнив его с семикратным обладателем титула Михаэлем Шумахером.

«Макс — феномен. В болиде Формулы-1 около 50 000 компонентов, и ему удаётся выжать максимум из каждой детали. Он — наследник Шумахера. У него та же сила и то же чувство лидерства; он знает, как вдохновлять тех, кто работает с ним», — приводит слова Маурицио Арривабене AS.

Напомним, по итогам сезона-2025 Формулы-1 чемпионом мира стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Ферстаппен завершил сезон на второй позиции.

Ранее подобное сравнение сделал чемпион мира 1996 года Деймон Хилл.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android