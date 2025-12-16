Скидки
«Не обращать внимания на соцсети». Антонелли дал самому себе совет

«Не обращать внимания на соцсети». Антонелли дал самому себе совет
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о совете, который он дал бы самому себе до дебюта в Формуле-1.

«Какой совет я бы дал себе перед стартом сезона? Больше доверять своим инстинктам, способностям, качествам, которые позволили получить эту возможность. Каждый раз, когда садишься в кокпит, нужно включать «инстинкт убийцы». Готовиться к встрече на трассе лицом к лицу с соперниками.

Я бы посоветовал себе не слишком обращать внимание на то, что говорят в социальных сетях. Всегда найдутся те, кто будет вас критиковать, так же, как и те, кто вас поддержит. Мне повезло иметь много сторонников, но всегда найдутся те, кто попытается вас унизить и причинить вам боль. Я бы посоветовал себе не обращать на это внимания. Конструктивная критика, которую следует принимать во внимание, исходит от людей, которым вы доверяете, от близких вам людей. Вот это действительно важно и помогает совершенствоваться», — приводит слова Антонелли Motorsport.

