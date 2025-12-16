«Классический кликбейт». Баттон раскритиковал СМИ за неверную подачу его слов об Алонсо

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон раскритиковал издание PlanetF1 за заголовок его интервью относительно двукратного обладателя титула Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Ранее издание сообщило, что Баттон посоветовал Алонсо завершить карьеру.

«Классический кликбейт от PlanetF1. Я никогда не говорил, что Фернандо должен уйти на пенсию, это было интервью о том, насколько он всё ещё хорош и как рождение детей даёт новое чувство удовлетворения, даже самая маленькая победа для детей значит больше, чем личная победа», — написал Баттон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время испанский гонщик должен стать отцом впервые в жизни.