Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Классический кликбейт». Баттон раскритиковал СМИ за неверную подачу его слов об Алонсо

«Классический кликбейт». Баттон раскритиковал СМИ за неверную подачу его слов об Алонсо
Комментарии

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон раскритиковал издание PlanetF1 за заголовок его интервью относительно двукратного обладателя титула Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Ранее издание сообщило, что Баттон посоветовал Алонсо завершить карьеру.

«Классический кликбейт от PlanetF1. Я никогда не говорил, что Фернандо должен уйти на пенсию, это было интервью о том, насколько он всё ещё хорош и как рождение детей даёт новое чувство удовлетворения, даже самая маленькая победа для детей значит больше, чем личная победа», — написал Баттон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время испанский гонщик должен стать отцом впервые в жизни.

Материалы по теме
«С удовольствием посмотрел бы, как он гоняется с маленькими Фернандо». Баттон — об Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android