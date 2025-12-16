Скидки
Авто Новости

Гиперкар Czinger во второй раз отобрал у Koenigsegg рекорд «Лагуна Секи»

Гиперкар Czinger во второй раз отобрал у Koenigsegg рекорд «Лагуна Секи»
Czinger 21C на «Лагуна Секе»
Комментарии

Компания Czinger объявила об установлении нового рекорда трассы «Лагуна Сека» для серийных автомобилей. Так, американский гонщик Джоэль Миллер за рулём Czinger 21C проехал круг за 1:22.3, что на 1,86 секунды быстрее, чем время Маркуса Лундха на Koenigsegg Sadair’s Spear.

Джоэль Миллер (справа) на «Лагуна Секе»

Джоэль Миллер (справа) на «Лагуна Секе»

Фото: Czinger Vehicles

Напомним, изначально компания Koenigsegg установила рекорд «Лагуна Секи» в августе 2024 года, когда гиперкар Jesko Attack проехал круг за 1:24.86. Однако уже через две недели Czinger 21C превзошёл этот результат на 0,1 секунды. В ноябре 2025 года представители Koenigsegg возвратились на автодром и вернули рекорд, проехав круг за 1:24.16, однако теперь лучшее время вновь остаётся за Czinger.

Czinger 21C на «Лагуна Секе»

Czinger 21C на «Лагуна Секе»

Фото: Czinger Vehicles

Czinger 21C был разработан и спроектирован американской компанией Czginer Vehicles, а представлен в марте 2020 года в Лондоне. Одна из особенностей машины — центральное расположение кресла водителя, за которым располагается сиденье для пассажира. Гиперкар оснащается 2,88-литровым твин-турбо V8 с тремя электромоторами. Стандартная отдача силовой установки — 932 кВт (1267 л. с.), однако опционально доступен вариант с 1010 кВт (1373 л. с.). Czinger 21C будет выпущен тиражом в 80 экземпляров.

