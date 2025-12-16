Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер близок к покупке доли в «Альпин» — De Telegraaf

Кристиан Хорнер близок к покупке доли в «Альпин» — De Telegraaf
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер близок к покупке акций команды «Альпин». Об этом сообщает De Telegraaf.

Как информирует источник, Хорнер заручился поддержкой группы инвесторов и ведёт сейчас переговоры о частичной покупке акций французской команды. Речь идёт о тех акциях, что принадлежат американскому консорциуму Otro Capital. Компания владеет 24% акций команды с 2023 года.

Сезон-2025 стал для «Альпин» крайне неудачным: команда набрала 22 очка и заняла последнее место в Кубке конструкторов, причём все баллы заработал Пьер Гасли. С 2026 года коллектив станет клиентом «Мерседеса», окончательно завершив заводскую программу «Рено» в Формуле-1.

Материалы по теме
Тим Коронель: по Хорнеру скучать не буду, перед Марко можно только склонить голову
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android