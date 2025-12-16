Кристиан Хорнер близок к покупке доли в «Альпин» — De Telegraaf

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер близок к покупке акций команды «Альпин». Об этом сообщает De Telegraaf.

Как информирует источник, Хорнер заручился поддержкой группы инвесторов и ведёт сейчас переговоры о частичной покупке акций французской команды. Речь идёт о тех акциях, что принадлежат американскому консорциуму Otro Capital. Компания владеет 24% акций команды с 2023 года.

Сезон-2025 стал для «Альпин» крайне неудачным: команда набрала 22 очка и заняла последнее место в Кубке конструкторов, причём все баллы заработал Пьер Гасли. С 2026 года коллектив станет клиентом «Мерседеса», окончательно завершив заводскую программу «Рено» в Формуле-1.