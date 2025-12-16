Скидки
Антонелли назвал лучший и худший момент 2025 года

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги сезона-2025, назвав лучший и худший момент года.

«Если говорить о лучшем моменте всего сезона, то сложно выбрать что-то одно. В прошлом сезоне было много классных моментов. Это и первая в карьере гонка в Мельбурне, и первый поул в квалификации к спринту в Майами, и первый подиум в Канаде, и, конечно, отличный уикенд в Бразилии. Но, думаю, лучший мой момент ещё впереди.

Худший момент года? Уикенд в Бельгии. Я приехал туда, находясь прямо посередине крайне неудачной серии, и те выходные стали для меня настоящим ударом», — приводит слова Антонелли Motorsport.

