Раскрыты призовые команд Формулы-1 за 2025 год — RacingNews365

Издание RacingNews365 подсчитало суммы, которые команды Формулы-1 получили в качестве бонусов от общего дохода чемпионата за позиции в Кубке конструкторов.

Общий призовой фонд в 2025 году составил $ 1,25 млрд при общей выручке Формулы-1 в размере $ 3,7 млрд.

Наибольшую сумму на правах чемпионов получила команда «Макларен» — их доход от призового фонда составил $ 176 млн.

Примечательно, что призовые выросли за последний год — по итогам сезона-2024 «Макларен» на правах обладателя Кубка конструкторов получил $ 161 млн.

Призовые команд Формулы-1 в 2025 году:

1. «Макларен» — $ 176 млн.

2. «Мерседес» — $ 164 млн.

3. «Ред Булл» — $ 152 млн.

4. «Феррари» — $ 141 млн.

5. «Уильямс» — $ 130 млн.

6. «Рейсинг Буллз» — $ 119 млн.

7. «Астон Мартин» — $ 107 млн.

8. «Хаас» — $ 96 млн.

9. «Кик-Заубер» — $ 85 млн.

10. «Альпин» — $ 75 млн.