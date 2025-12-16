Раскрыты призовые команд Формулы-1 за 2025 год — RacingNews365

Издание RacingNews365 подсчитало суммы, которые команды Формулы-1 получили в качестве бонусов от общего дохода чемпионата за позиции в Кубке конструкторов.
Общий призовой фонд в 2025 году составил $ 1,25 млрд при общей выручке Формулы-1 в размере $ 3,7 млрд.
Наибольшую сумму на правах чемпионов получила команда «Макларен» — их доход от призового фонда составил $ 176 млн.
Примечательно, что призовые выросли за последний год — по итогам сезона-2024 «Макларен» на правах обладателя Кубка конструкторов получил $ 161 млн.
Призовые команд Формулы-1 в 2025 году:
1. «Макларен» — $ 176 млн.
2. «Мерседес» — $ 164 млн.
3. «Ред Булл» — $ 152 млн.
4. «Феррари» — $ 141 млн.
5. «Уильямс» — $ 130 млн.
6. «Рейсинг Буллз» — $ 119 млн.
7. «Астон Мартин» — $ 107 млн.
8. «Хаас» — $ 96 млн.
9. «Кик-Заубер» — $ 85 млн.
10. «Альпин» — $ 75 млн.