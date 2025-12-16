Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Раскрыты призовые команд Формулы-1 за 2025 год — RacingNews365

Раскрыты призовые команд Формулы-1 за 2025 год — RacingNews365
Комментарии

Издание RacingNews365 подсчитало суммы, которые команды Формулы-1 получили в качестве бонусов от общего дохода чемпионата за позиции в Кубке конструкторов.

Общий призовой фонд в 2025 году составил $ 1,25 млрд при общей выручке Формулы-1 в размере $ 3,7 млрд.

Наибольшую сумму на правах чемпионов получила команда «Макларен» — их доход от призового фонда составил $ 176 млн.

Примечательно, что призовые выросли за последний год — по итогам сезона-2024 «Макларен» на правах обладателя Кубка конструкторов получил $ 161 млн.

Призовые команд Формулы-1 в 2025 году:

1. «Макларен» — $ 176 млн.
2. «Мерседес» — $ 164 млн.
3. «Ред Булл» — $ 152 млн.
4. «Феррари» — $ 141 млн.
5. «Уильямс» — $ 130 млн.
6. «Рейсинг Буллз» — $ 119 млн.
7. «Астон Мартин» — $ 107 млн.
8. «Хаас» — $ 96 млн.
9. «Кик-Заубер» — $ 85 млн.
10. «Альпин» — $ 75 млн.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android