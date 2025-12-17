Скидки
«Москвич» начал производство двух новых моделей

«Москвич» начал производство двух новых моделей
«Москвич М70» и «Москвич М90»
Комментарии

Автомобильный бренд «Москвич» представил новую линейку — «М», а также объявил о начале производства двух новых кроссоверов — «Москвич М70» и «Москвич М90». Машины построены на новой платформе и, по словам создателей, рассчитаны на более требовательных клиентов.

«Москвич М90»

«Москвич М90»

Фото: moskvich-m.ru

Обе модели будут оснащаться турбированными двигателями и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. «Москвич М90» получил 2-литровый турбированный двигатель и полный привод, тогда как «Москвич М70» обладает приводом на передние колеса и в базовой версии приводится в движение 1,5-литровым мотором, но доступна и с 2-литровым агрегатом.

«Москвич М70»

«Москвич М70»

Фото: moskvich-m.ru

Отметим, ранее сообщалось, что «донором» для модели «М70» послужит кроссовер MG HS второго поколения, выпускающийся в Китае, а «М90» основан на MG RX9.

