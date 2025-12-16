Скидки
Авто Новости

Берман: у Линдблада есть всё необходимое, чтобы хорошо выступить в Формуле-1

Берман: у Линдблада есть всё необходимое, чтобы хорошо выступить в Формуле-1
Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман высказался о будущем дебютанте Формулы-1 Арвиде Линдбладе, который подписал контракт с «Рейсинг Буллз».

«Это будет непросто, но я считаю его невероятно талантливым пилотом. Я выступал в Формуле-2 за «Прему», когда он был в Формуле-3 и провёл там отличный сезон. После этого он превосходно выступил в Формуле-2. У него есть всё необходимое, чтобы хорошо выступить в Формуле-1, в этом нет сомнений. Но в самом начале ему будет очень тяжело.

Однако переход на новый технический регламент в некотором роде выравняет условия для всех гонщиков, потому что появится огромное количество новых вещей, в которых нужно будет разобраться всем. Когда мы, будучи новичками, пришли в Формулу-1 в этом году, в условиях давно устоявшегося технического регламента, у многих пилотов уже был большой опыт работы в подобных условиях, а мы только начинали свой путь», – приводит слова Бермана RacingNews365.

