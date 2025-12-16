Скидки
«Временами я просто ненавидел наш болид». Ферстаппен — о «Ред Булл» в сезоне-2025

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о прошедшем сезоне Формулы-1.

«Лучший ли это сезон с точки зрения уровня моих выступлений? Да, пожалуй. У меня нет никаких сожалений о прошедшем сезоне. Думаю, я показывал весьма сильные выступления. Временами я просто ненавидел наш болид, а иногда – просто обожал его. И я всегда старался выжать максимум из имевшихся возможностей, даже в те выходные, которые были особенно сложными. Но впечатления от пилотирования менялись, будто я катался на американских горках.

К счастью, я сказал бы, что в последних восьми-девяти Гран-при управлять болидом стало приятнее. В команде царит отличная атмосфера. Мы на ходу, у нас позитивный настрой, мы уверены в себе. Таким и должен быть настрой команды перед новым сезоном», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

