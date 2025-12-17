Леклер: концовка сезона выдалась тяжёлой для всей команды, не только для Хэмилтона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о концовке сезона-2025 Формулы-1.

«Как мне кажется, Хэмилтон всегда был предельно мотивирован. Концовка этого сезона вышла для Льюиса тяжёлой, однако на самом деле это касается не только его. Концовка года вышла тяжёлой для всей команды, машиной в последних гонках было очень трудно управлять. Но я уверен, что нам под силу вернуться в борьбу в следующем году», — приводит слова Леклера GPBlog.

По итогам сезона Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.