Вассёр: Леклер, ставший вторым и ставший шестым — два разных Шарля

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о словах пилота команды Шарля Леклера, заявившего, что для итальянского коллектива наступает ключевой момент.

«Думаю, вы видели Леклера после сессий, когда он становился вторым и шестым. Это два разных Шарля. Но если на следующий день спросить у него, чего он хочет добиться с командой, то подход будет одинаковым. Всегда полезно стараться работать лучше. Я придерживаюсь такого же настроя в понедельник утром, когда мы проводим разбор полётов, чтобы понять и узнать, где мы можем прибавить.

Неважно, на первом вы или на 10-м месте. Подведение итогов во всех командах будет одинаковым. Мы всегда стараемся улучшить работу по всем параметрам: с двигателем, коробкой передач, аэродинамикой, настройками, на симуляторе. Это основа того, что мы делаем», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

