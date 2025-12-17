Скидки
Попов ответил, кто больше заслуживал титулы Ф-1 в 1994, 1997, 2006, 2016 и других годах

Попов ответил, кто больше заслуживал титулы Ф-1 в 1994, 1997, 2006, 2016 и других годах
Комментарии

Российский комментатор Алексей Попов ответил на вопрос, кто, по его мнению, больше заслуживал чемпионский титул в сезонах, где победитель определялся в последней гонке.

Вопрос: 1994. Шумахер — Хилл.
Алексей: Шумахер.

Вопрос: 1996. Хилл — Вильнёв.
Алексей: Вильнёв.

Вопрос: 1997. Вильнёв — Шумахер.
Алексей: Не знаю, по сезону, может, и Шумахер, а в концовке, конечно, некрасиво себя повёл, так что Вильнёв.

Вопрос: 1998. Хаккинен — Шумахер.
Алексей: Не помню уже. Но раз Мика стал, пусть будет.

Вопрос: 1999. Хаккинен — Ирвайн.
Алексей: Опять же, Эдди, конечно, заслужил, но там Сало тоже пускал его вперёд.

Вопрос: 2003. Шумахер — Райкконен
Алексей: Оба. У Кими много ломалась машина.

Вопрос: 2006. Алонсо — Шумахер.
Алексей: Алонсо.

Вопрос: 2007. Райкконен — Алонсо — Хэмилтон.
Алексей: Алонсо.

Вопрос: 2008. Хэмилтон — Масса.
Алексей: Масса.

Вопрос: 2010. Феттель — Алонсо — Уэббер — Хэмилтон.
Алексей: Либо Алонсо, либо Уэббер, но уж точно не Феттель.

Вопрос: 2012. Феттель — Алонсо.
Алексей: Алонсо.

Вопрос: 2016. Росберг — Хэмилтон.
Алексей: Росберг.

Вопрос: 2021. Ферстаппен — Хэмилтон.
Алексей: Ферстаппен.

Вопрос: 2025. Норрис — Ферстаппен — Пиастри.
Алексей: Ферстаппен, — сказал Попов в эфире в группе «Гаснут огни».

Комментарии
