Гасли почувствовал облегчение после перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признался, что его болезненный перевод из основной команды «Ред Булл» обратно в «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз») в середине сезона-2019 в итоге принёс ему чувство облегчения.

После дебютного сезона в Формуле-1 в 2018 году, где Гасли финишировал 15-м в личном зачёте, он получил место в «Ред Булл» на 2019 год. Однако, как и многие партнёры Макса Ферстаппена, он не справился с давлением и был понижен в должности перед Гран-при Бельгии, уступив место Алексу Албону.

«Не буду врать, это было грустно. В 2019 году, моём втором году в Формуле-1, я не получал поддержки ни от кого в очень большой команде, которая очень поддерживает Макса [Ферстаппена] по понятным причинам, ведь он показывает хорошие результаты. Но я начинал с новым инженером, пришедшим из Формулы-Е, у которого не было опыта в Ф-1. Это была странная динамика. Мне по сути не дали инструментов, чтобы показывать результат.

Это [перевод в «Торо Россо»] почти почувствовалось как облегчение», — приводит слова Гасти издание Motorsport.

При этом он описал атмосферу своего возвращения в «Торо Россо» как негативную, отметив, что просто хотел сосредоточиться на вождении. Сейчас 29-летний француз считает, что это испытание сделало его сильнее как личность.