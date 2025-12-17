Вильнёв назвал поворотный момент, после которого Норрис стал «настоящим победителем»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв назвал Гран-при Азербайджана ключевым моментом, после которого пилот «Макларена» Ландо Норрис превратился в «настоящего победителя» и завоевал титул в 2025 году.

«Баку действительно стал поворотной точкой, потому что его партнёр по команде в тот уикенд по какой-то причине не был там (Оскар Пиастри выбыл из гонки на первом круге. — Прим. «Чемпионата»), всё пошло не так. И он не использовал это как возможность. Это должен был быть лёгкий способ сравняться с Пиастри в очках. Но вместо этого у него тоже был ужасный уикенд. А Макс [Ферстаппен] просто появился из ниоткуда как претендент. И с этого момента мы увидели перемену в Ландо. С той поры он стал больше походить на настоящего победителя своим отношением», — приводит слова Вильнёва издание F1 Oversteer.

После неудачи в Азербайджане, где Норрис финишировал лишь седьмым, он выиграл две гонки, а также ещё три раза поднимался на подиум в заключительных семи этапах. В итоге он с отрывом всего в два очка опередил Ферстаппена и на 13 очков — Пиастри.