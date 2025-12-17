На втором этапе «Зимнего Кубка РДС» в Москве впервые пройдут сборы для юниоров

24 и 25 января 2026 года в Центре технических видов спорта «Москва» состоится второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту. Главной новинкой турнира станет запуск учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 16 лет.

Фото: RDS

«Спрос огромный — много людей хотят ехать, много зрителей хотят смотреть. В рамках предстоящего этапа «Зимнего Кубка РДС» в Москве мы решили пойти ещё дальше и дать возможность проявить себя не только взрослым, но и юным спортсменам.

Занятия детей техническими видами спорта развивают логическое мышление, интерес к инженерной составляющей, учат достигать целей и выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми — от механиков в своей команде до соперников и организаторов. Погружая детей во «взрослый» мир Российской Дрифт Серии, мы стремимся дать им полноценную базу для дальнейшего развития своих навыков, помочь увидеть свои сильные стороны и обозначить точки роста. Ведь именно за ними — будущее автоспорта в России», — приводит слова генерального директора Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского пресс-служба организации.

Фото: RDS

Программа сборов включает теоретические занятия, а также учебные и зачётные заезды. Для участия необходимы действующая лицензия пилота Российской автомобильной федерации (РАФ) и базовые навыки управления заднеприводным автомобилем. Организаторы уделят особое внимание безопасности: автомобиль будет подобран индивидуально под рост и телосложение юного пилота, чтобы обеспечить полный доступ ко всем органам управления.

Напомним, первый этап «Зимнего Кубка РДС» сезона-2025/2026 прошёл 6-7 декабря в Санкт-Петербурге, где победу одержал местный пилот-любитель Денис Тестоедов. Продажа билетов на московский этап откроется на сайте RDS, а прямая трансляция будет доступна на платформе RDS TV.