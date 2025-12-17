На трассе Формулы-1 в Мадриде кладут асфальт и начали строить центральную техзону

Проект будущей городской трассы Формулы-1 в Мадриде «МадРинг» выходит на новый этап: началось строительство пит-билдинга (здание, расположенное рядом с гоночной трассой), а на разных участках трассы укладывают первый слой асфальта. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях.

Фото: x.com/madring_oficial

Новое здание, которое возводится на территории выставочного комплекса IFEMA, станет ключевым хабом гоночного уикенда. В нём разместятся боксы команд, технические зоны Международной автомобильной федерации (ФИА) и эксклюзивный гостевой клуб Paddock Club для VIP-персон.

Фото: x.com/madring_oficial

Строительство идёт в рамках подготовки к Гран-при Испании в Мадриде, который должен состояться в 2026 году. Новая трасса призвана заменить собой Каталунью в календаре испанского этапа Формулы-1.