Хэмлин потребовал извинений от комментаторов после судебной победы команды Джордана

Совладелец команды NASCAR 23XI Racing Денни Хэмлин потребовал публичных извинений от комментаторов SiriusXM NASCAR Radio (Channel 90) после победы его команды и Front Row Motorsports в антимонопольном иске против руководства серии. Ранее ведущие канала критиковали команды за подачу иска.

«Доброе утро. Теперь, когда дело улажено и доказательства представлены, не могли бы вы или кто-то другой на 90-м канале принести извинения за то, что вы все сказали о 23XI/FRM, когда был подан иск?» — написал Хэмлин в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напряжённость возникла ещё в прошлом году, когда адвокат команд Джеффри Кесслер дал интервью на SiriusXM. Хэмлин тогда обвинил канал в предвзятости и цензуре, утверждая, что эфир был отредактирован или удалён, потому что факты, изложенные Кесслером, не соответствовали нарративу, выгодному NASCAR.

Во время суда такие комментаторы, как Ларри Макрейнолдс и Дэйв Муди, публично выражали сомнения в обоснованности иска. Макрейнолдс, в частности, заявлял, что 23XI «недостаточно долго существуют», чтобы менять спорт, и указывал, что 13 других команд подписали соглашение с NASCAR. Муди называл судебный процесс огромным риском.