Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Формула-1» с Брэдом Питтом получила пять номинаций в шорт-листе «Оскара»

«Формула-1» с Брэдом Питтом получила пять номинаций в шорт-листе «Оскара»
Комментарии

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли стал одним из лидеров по числу попаданий в шорт-листы 98-й церемонии премии «Оскар». Картина прошла в финальные этапы голосования сразу в пяти технических категориях, подтвердив свой статус одного из главных кинособытий года. Об этом сообщает пресс-служба Академии кинематографических искусств и наук.

Лента, собравшая в мировом прокате более $ 631 млн, продолжает победное шествие по премиям после номинаций на «Золотой глобус». Теперь она борется за «Оскар» в категориях «Операторская работа», «Оригинальное музыкальное произведение», «Звук» и «Визуальные эффекты». Кроме того, песня Эда Ширана «Drive», написанная специально для фильма, прошла в шорт-лист в категории «Лучшая оригинальная песня».

Окончательные списки номинантов по всем 24 категориям будут объявлены 22 января 2026 года. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года.

Материалы по теме
Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом внезапно вышел на Apple TV с русской озвучкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android