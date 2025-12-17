«Формула-1» с Брэдом Питтом получила пять номинаций в шорт-листе «Оскара»

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли стал одним из лидеров по числу попаданий в шорт-листы 98-й церемонии премии «Оскар». Картина прошла в финальные этапы голосования сразу в пяти технических категориях, подтвердив свой статус одного из главных кинособытий года. Об этом сообщает пресс-служба Академии кинематографических искусств и наук.

Лента, собравшая в мировом прокате более $ 631 млн, продолжает победное шествие по премиям после номинаций на «Золотой глобус». Теперь она борется за «Оскар» в категориях «Операторская работа», «Оригинальное музыкальное произведение», «Звук» и «Визуальные эффекты». Кроме того, песня Эда Ширана «Drive», написанная специально для фильма, прошла в шорт-лист в категории «Лучшая оригинальная песня».

Окончательные списки номинантов по всем 24 категориям будут объявлены 22 января 2026 года. Церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года.