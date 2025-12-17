Скидки
Фото: Хэмилтон не сдержал обещание не брать телефон на зимних каникулах

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, судя по всему, не стал полностью следовать своему плану на зимний перерыв. Ранее британец заявлял, что собирается полностью отключиться от внешнего мира, однако в своих аккаунтах в социальных сетях он появился с телефоном в руке.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон опубликовал серию постов, рекламирующих новую коллекцию бренда Lululemon, послом которого он является. На кадрах он был замечен в одном из магазинов марки, где примерял и демонстрировал вещи из линейки The Lewis Hamilton Edit.

Это противоречит его словам после финального Гран-при сезона в Абу-Даби, где он заверил, что «этой зимой со мной никто не сможет связаться. У меня не будет с собой телефона. Я с нетерпением жду этого. Это будет полное отключение от матрицы».

Прошедший сезон стал для Хэмилтона непростым после перехода в «Феррари». Несмотря на высокие ожидания, результаты не оправдались, и во второй половине года в интервью пилота часто проскальзывало разочарование, что даже породило слухи о возможном завершении карьеры.

