Формула-1 официально согласовала названия ряда терминов из регламента 2026 года

Формула-1 официально объявила названия ключевых технических терминов, которые станут основой нового регламента с сезона-2026. Изменения направлены на создание более зрелищных гонок с возможностью частых обгонов и стратегической борьбы.

Краткое описание новой терминологии:

Режим обгона (overtake mode) — для гонщиков, находящихся в пределах одной секунды от впереди идущего автомобиля, чтобы использовать дополнительную мощность для обгона. Он заменяет DRS и помогает при обгоне на трассе, являясь стратегическим инструментом, который можно задействовать за один раз или распределить по кругу.