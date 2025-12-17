Скидки
Формула-1 официально согласовала названия ряда терминов из регламента 2026 года

Формула-1 официально объявила названия ключевых технических терминов, которые станут основой нового регламента с сезона-2026. Изменения направлены на создание более зрелищных гонок с возможностью частых обгонов и стратегической борьбы.

Краткое описание новой терминологии:

  • Режим обгона (overtake mode) — для гонщиков, находящихся в пределах одной секунды от впереди идущего автомобиля, чтобы использовать дополнительную мощность для обгона. Он заменяет DRS и помогает при обгоне на трассе, являясь стратегическим инструментом, который можно задействовать за один раз или распределить по кругу.
  • Буст (boost mode) — это управляемый гонщиком инструмент для использования энергии из системы рекуперации энергии (ERS), который можно использовать в атакующих или оборонительных целях в зависимости от позиции на трассе. Он даёт гонщику максимальную мощность двигателя и аккумулятора одним нажатием кнопки, независимо от того, где он находится на трассе.
  • Активная аэродинамика (active aero) — динамически регулируемые углы атаки передних и задних элементов крыла на определённых высокоскоростных участках, предназначенные для режимов «Поворот» и «Прямая». Это позволяет стратегически адаптироваться и максимально использовать мощность автомобиля за счёт лучшего сцепления с трассой.
  • Подзарядка (recharge) — пилоты могут подзаряжать аккумулятор за счёт энергии, рекуперируемой при торможении, при снятии ноги с педали газа в конце прямых участков и даже в поворотах, где применяется только часть мощности.
