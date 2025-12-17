Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 и ФИА показали, как будут выглядеть болиды в 2026 году

Формула-1 и ФИА показали, как будут выглядеть болиды в 2026 году
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила рендеры, на которых изображены машины Формулы-1 после масштабного изменения технического регламента с сезона-2026. Официальные изображения подтвердили ключевые изменения, анонсированные ранее.

Фото: FIA

Фото: FIA

Новые болиды станут заметно короче, уже и легче по сравнению с нынешними. Изменения направлены на улучшение возможностей для обгонов. Укороченная колёсная база должна сделать машины более манёвренными в поворотах.

Фото: FIA

Наиболее заметной новой деталью станет система активной аэродинамики (active aero), которая позволит пилотам менять угол атаки элементов переднего и заднего антикрыла прямо во время гонки. Это заменит нынешнюю систему DRS и станет одним из ключевых инструментов для борьбы на трассе. Внешне это проявится в новой, более простой конструкции крыльев.

Фото: FIA

Фото: FIA

Кроме того, в рамках перехода на экологичные технологии с 2026 года болиды будут использовать 100% устойчивое биотопливо. Рендеры также подтверждают отказ от арок над передними колёсами.

Материалы по теме
Формула-1 официально согласовала названия ряда терминов из регламента 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android