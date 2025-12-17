Формула-1 и ФИА показали, как будут выглядеть болиды в 2026 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила рендеры, на которых изображены машины Формулы-1 после масштабного изменения технического регламента с сезона-2026. Официальные изображения подтвердили ключевые изменения, анонсированные ранее.

Фото: FIA

Фото: FIA

Новые болиды станут заметно короче, уже и легче по сравнению с нынешними. Изменения направлены на улучшение возможностей для обгонов. Укороченная колёсная база должна сделать машины более манёвренными в поворотах.

Фото: FIA

Наиболее заметной новой деталью станет система активной аэродинамики (active aero), которая позволит пилотам менять угол атаки элементов переднего и заднего антикрыла прямо во время гонки. Это заменит нынешнюю систему DRS и станет одним из ключевых инструментов для борьбы на трассе. Внешне это проявится в новой, более простой конструкции крыльев.

Фото: FIA

Фото: FIA

Кроме того, в рамках перехода на экологичные технологии с 2026 года болиды будут использовать 100% устойчивое биотопливо. Рендеры также подтверждают отказ от арок над передними колёсами.