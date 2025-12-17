«Выиграл больше, чем Леклер и Хэмилтон за сезон». Агкацев — о визите в Ferrari World

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев опубликовал новый пост в своём телеграм-канале, посвящённый его визиту в тематический парк Ferrari World в Абу-Даби (ОАЭ).

«Один день в «Феррари». И целых два трофея — больше, чем у Леклера и Хэмилтона за этот сезон», — подписал пост в своём канале Агкацев, прикрепив фотографии двух выигранных мягких игрушек на аттракционах.

По итогам сезона-2025 Формулы-1 Шарль Леклер занял пятое место в личном зачёте с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.