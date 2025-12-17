Монтойя: любой мог бы стать чемпионом мира в «Макларене»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался, является ли Ландо Норрис заслуженным чемпионом мира.

«Ландо — достойный чемпион, но в такой машине любой бы мог стать чемпионом мира. Два года назад лучший болид был у Макса Ферстаппена. Был ли он достойным чемпионом? Да. Машина даёт огромное преимущество. Любой мог бы стать там чемпионом мира. Разве Макс не был заслуженным чемпионом? Или Шумахер в «Феррари», Сенна в «Макларене»? Они отлично себя проявили. Вот почему Формула-1 — командный спорт.

Скорее успех связан с болидом, чем с пилотом. В начале года машина была такой, какой была, потребовалось время, чтобы понять, что ему нужно, как извлекать максимум. Когда он вместе с командой понял это, были внесены необходимые изменения ради улучшения ситуации. Тогда он и начал своё дело. Кроме того, ему нужно было внести коррективы в свой настрой», — приводит слова Монтойи GPBlog.