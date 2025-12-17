Скидки
Арвид Линдблад: Марко верил в меня, когда другие не верили
Новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался о своих взаимоотношениях с доктором Хельмутом Марко.

«Отношения с Марко достаточно важны. В последние годы я много работал с Гийомом Рокленом, доктором Марко и всей командой. Очень благодарен им за их поддержку и всю работу, которую мы проделали вместе, особенно с доктором Марко. Год в Формуле-2 выдался непростым. Я недоволен тем, как он прошёл, но Марко верил в меня, когда другие не верили, я благодарен за это.

Мне кажется забавным, когда люди говорят, насколько сложно с ним работать, какие проблемы у них с ним были, как они боялись его. Для меня всё было наоборот. У меня всегда были хорошие отношения с ним. Не очень люблю оправдания или когда люди говорят какую-то ерунду, он так не поступает. Хельмут всегда говорит правду, я стараюсь действовать также. Такой подход мне очень помог. Это помогло мне лучше учиться, быстрее прибавлять. Он просто говорит правду, как есть. Ценю такую честность, потому что многим в автоспорте нужно, чтобы ты им говорил то, что они хотят услышать», — приводит слова Линдблада официальный сайт Формулы-1.

