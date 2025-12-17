Скидки
Штайнер: не стоило штрафовать Цуноду в Абу-Даби

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об инциденте между пилотом «Макларена» Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл» Юки Цунодой на Гран-при Абу-Даби.

«В Абу-Даби стало очень модным оттормаживать гонщиков. Не нужно было давать за это штраф. Это гонки. Это то, что сейчас хотят видеть зрители. Мы не хотим, чтобы внимание людей было сосредоточнео на судьях, которые выписывают штрафы.

Это было честно, это была гонка. Думаю, Юки действовал на грани, как и Ландо. Был отличный гоночный момент. Продолжаю говорить, если бы они перестали делать всё это, кто вообще смотрел бы гонки? Они не понимают этого, потому что хотят, чтобы за стюардами наблюдали. Потом, раз уж они сделали это с Юки, им придётся сделать то же самое и с другими парнями.

Длинная старт-финишная прямая. Это не было торможением, чем-то жёстким. Ландо рисковал, выезжая за пределы трассы. Ландо обогнал бы его на следующем круге, но он был уверен в себе, а это то, что мы хотим видеть в гонках», — приводит слова Штайнера GPBlog.

