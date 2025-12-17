Ральф Шумахер: Марко мог уволить Хорнера ещё при жизни Матешица

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о критике экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера со стороны Хельмута Марко.

«Было более чем очевидно, что в команде два лагеря. Но как бы мне ни нравился Марко, я должен напомнить ему, что у него был отличный шанс уволить Хорнера ещё при жизни Дитриха Матешица. Тогда они были очень близки, при этом были объединены вокруг конкретной цели. На самом деле, у них в планах был большой совместный проект. Не скажу, какой, это было бы не совсем справедливо, но Марко точно знает, о чём я говорю.

Матешиц и сам хотел избавиться от Хорнера, потому что не считал его лояльным. Решение Марко оставить Хорнера не было по душе Дитриху. А затем Матешиц умер, а Хорнер усилил вои позиции благодаря тайскому акционеру, с которым он намеренно выстроил очень хорошие отношения. И боссы «Ред Булл» и Марко в какой-то степени лишились власти. Так что я вынужден сказать — Марко прав, но он ворошит грязное бельё, хотя мог всё предотвратить сам», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.