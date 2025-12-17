Скидки
Марко: Ферстаппену уже не нужны советники

Экс-советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о четырёхкратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Конечно, я всегда готов ему помочь. Но Макс — четырёхкратный чемпион мира, он стал за это время одним из самых лучших пилотов в мире, ему особо и не нужны советники. Я сейчас Максу не особо нужен. Он многое знает, достиг многого, накопил себе огромный опыт. Верю, что мы ещё увидим его новые успехи.

В следующем сезоне изменится регламент на шасси, на моторы. «Ред Булл» впервые будет самостоятельно производить силовую установку. Это серьёзный шаг, конечно, он сопряжён с риском. Но мы с Дитрихом Матешицем действовали под девизом: «Без риска нет удовольствия». Самостоятельная разработка моторов довольно трудоёмка и дорого стоит, с ними могут возникнуть проблемы, но пока всё шло очень хорошо», — приводит слова Марко RacingNews365.

Комментарии
