Штайнер раскритиковал Зака Брауна за шутку после Гран-при Абу-Даби

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал шутку генерального директора «Макларена» Зака Брауна после финиша Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, Зак Браун хотел показаться смешным, но иногда хочешь показаться забавным, а ты не такой и смешной. Это моё мнение. Было тупо. Несмешная шутка. Он довольно хорош в этом, однако, наверное, если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно. Думаешь, что это будет классно, и просто говоришь: «Это горячая линия чемпиона?» Да уж…

Что бы сказал я? Думаю, скорее бы начал ходить по воде, чем мы бы выиграли титул в «Хаасе». Поул Магнуссена в Сан-Паулу в 2022 году? Я включился по радио, но не говорил, что это горячая линия обладателя поула. У меня другой юмор», — приводит слова Штайнера Crash.