Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер раскритиковал Зака Брауна за шутку после Гран-при Абу-Даби

Штайнер раскритиковал Зака Брауна за шутку после Гран-при Абу-Даби
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал шутку генерального директора «Макларена» Зака Брауна после финиша Гран-при Абу-Даби.

«Думаю, Зак Браун хотел показаться смешным, но иногда хочешь показаться забавным, а ты не такой и смешной. Это моё мнение. Было тупо. Несмешная шутка. Он довольно хорош в этом, однако, наверное, если слишком стараешься быть забавным, это уже не смешно. Думаешь, что это будет классно, и просто говоришь: «Это горячая линия чемпиона?» Да уж…

Что бы сказал я? Думаю, скорее бы начал ходить по воде, чем мы бы выиграли титул в «Хаасе». Поул Магнуссена в Сан-Паулу в 2022 году? Я включился по радио, но не говорил, что это горячая линия обладателя поула. У меня другой юмор», — приводит слова Штайнера Crash.

Материалы по теме
Браун: у тебя, Пиастри, была ******* «Альпин», а Норрису нужно было быть быстрее Вандорна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android