Монтойя: Уэббер уже общается с другими командами по поводу Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о будущем австралийского гонщика Оскара Пиастри в «Макларене».

«Уверен, Марк Уэббер уже общается с другими командами, например, с «Ред Булл» и «Астон Мартин», потому что недоволен тем, как обошлись с Пиастри. У меня нет 100-процентной уверенности, что подобные переговоры ведутся.

Не знаю, недоволен ли Пиастри командой. Но Марку Уэбберу надо быть осторожным, чтобы не заставить Пиастри расплачиваться за некоторые раны самого Уэббера во времена его выступлений», — приводит слова Монтойи FormulaPassion.

Напомним, Пиастри по итогам сезона-2025 стал третьим в чемпионате.