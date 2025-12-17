Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: Уэббер уже общается с другими командами по поводу Пиастри

Монтойя: Уэббер уже общается с другими командами по поводу Пиастри
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о будущем австралийского гонщика Оскара Пиастри в «Макларене».

«Уверен, Марк Уэббер уже общается с другими командами, например, с «Ред Булл» и «Астон Мартин», потому что недоволен тем, как обошлись с Пиастри. У меня нет 100-процентной уверенности, что подобные переговоры ведутся.

Не знаю, недоволен ли Пиастри командой. Но Марку Уэбберу надо быть осторожным, чтобы не заставить Пиастри расплачиваться за некоторые раны самого Уэббера во времена его выступлений», — приводит слова Монтойи FormulaPassion.

Напомним, Пиастри по итогам сезона-2025 стал третьим в чемпионате.

Материалы по теме
Браун: у тебя, Пиастри, была ******* «Альпин», а Норрису нужно было быть быстрее Вандорна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android