Российская Rossa Racing примет участие в Европейской серии Ле-Ман

Российская Rossa Racing примет участие в Европейской серии Ле-Ман
Команда Rossa Racing примет участие в европейской серии Ле-Ман (ELMS) в сезоне-2026. Об этом сообщает издание Auto.ru.

«Ле-Мановские гонки, как вы знаете, стали важной частью моей гоночной карьеры, поэтому приход Rossa Racing в ELMS — это логичное и спланированное решение», — подчеркнул основатель бренда Роман Русинов.

Rossa Racing будет выступать в классе прототипов LMP2, в котором Русинов выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость в 2015 году. Кроме того, гонщик завоёвывал титулы как в ELMS, так и в азиатской серии.

В экипаже команды выступят американец Джон Фальб, португалец Мануэль Эшпириту Санту и Рик Коэн из Нидерландов. Также команда готовит гоночный вариант суперкара для категории GT3.

Напомним, в январе Rossa Racing выступит в суточном марафоне в Дубае.

