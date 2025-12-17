Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен подтвердил, что сменит гоночный номер в 2026 году

Ферстаппен подтвердил, что сменит гоночный номер в 2026 году
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», подтвердил, что сменит гоночный номер в 2026 году.

«Это не будет номер 33. Мой любимый номер всегда был третий, за исключением номера один. Теперь мы можем поменять его. Это будет номер три. 33-й был хорош, но я предпочитаю одну тройку двум тройкам. Всегда говорил, что она символизирует двойное счастье, но, конечно, мне уже повезло в Формуле-1», — сказал Ферстаппен в эфире телеканала Viaplay.

Макс большую часть своей карьеры в Формуле-1 выступал под 33-м номером. После завоевания чемпионства он на правах обладателя титула взял первый номер, с которым и участвовал в сезоне-2025 как победитель прошлого года.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android