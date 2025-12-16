Ферстаппен рассказал о реакции Келли Пике на его желание выступать под номером 69

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о реакции Келли Пике на его желание выступать под номером 69.

«Каждый раз, когда я говорю в интервью о гонках под номером 69, Келли смотрит на меня так, будто говорит: «Что ты имеешь ввиду?» — сказал Макс Ферстаппен в эфире Viaplay.

Напомним, ранее Ферстаппен подтвердил, что сменит гоночный номер в 2026 году и продолжит карьеру под номером три.

Ранее номер три использовал экс-напарник Ферстаппена Даниэль Риккардо. Макс большую часть своей карьеры в Формуле-1 выступал под 33-м номером. После завоевания чемпионства он на правах обладателя титула взял первый номер, с которым и соревновался в сезоне-2025 как победитель прошлого года.