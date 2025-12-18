Скидки
Албон: надеюсь, что Цунода вернётся в Формулу-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о возможности возвращения японского резервиста «Ред Булл» Юки Цуноды в Формулу-1.

«Мне грустно за Юки. Я считаю, что он чрезвычайно талантливый гонщик. Цунода заслуживает места в Формуле-1. Сейчас он резервист, надеюсь, сумеет внести свой вклад в развитие команды, которая сейчас находится примерно в том же положении, что и я в 2021 году.

Он ещё получит свою возможность. Посмотрим, как выступит Арвид Линдблад. И как выступит Лиам Лоусон. Вот почему они поставили его на роль резервиста. Надеюсь, у Юки всё получится, потому что у него есть талант, надеюсь, что Цунода сможет вернуться», — приводит слова Албона RacingNews365.

