«Должно быть, вода». Инженер Леклера подарил Шарлю футболку с фразой, ставшей мемом

Комментарии

36-летний гоночный инженер Формулы-1 итальяно-датского происхождения Брайан Боцци, работающий вместе с 28-летним монегаском Шарлем Леклером в «Феррари», подарил гонщику футболку с надписью, которая стала мемом после первого этапа в сезоне-2025 — Гран-при Австралии.

Фото: Из личного архива брата Брайана Боцци — Кевина Боцци

В одном из эпизодов гонки, которая проходила в мокрых условиях, монегаск пожаловался инженеру, что в кокпите что-то протекает, на что Боцци ответил Леклеру: «Должно быть, это вода». На что Шарль саркастически ответил: «Спасибо за эту мудрость».

В сезоне-2025 Леклер занял пятое место в личном зачёте, набрав за 24 этапа 242 очка. Чемпионом стал Ландо Норрис из «Макларена».

