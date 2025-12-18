Риккардо Патрезе назвал единственного пилота Ф-1, способного конкурировать с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе назвал гонщика, который, по его мнению, смог бы конкурировать с четырёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном.

«Даже с учётом того, что нового чемпиона зовут Норрис, единственный гонщик, который мог бы конкурировать с Ферстаппеном на такой же машине и который является абсолютным феноменом, это не кто иной, как Леклер», — приводит слова Патрезе обозреватель Лео Туррини.

Напомним, по итогам минувшего сезона Леклер занял пятое место. Монегаск семь раз оказывался на подиуме — на этапах в Саудовской Аравии, Монако, Испании, Австрии, Бельгии, США и Мексике.