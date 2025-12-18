«Предстоит сесть за обсуждения». Хэмилтон — о планах на концовку 2025 года

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», обозначил свои цели на концовку декабря 2025 года.

«Я думаю, нам просто нужно проанализировать, где мы были, что было хорошего и области, которые мы можем улучшить. Я их обозначил, я знаю, где они все находятся. В конце года предстоит сесть за обсуждения вместе с командой. Я оценю внутренние ресурсы, взгляну на мою личную команду вне трассы и подумаю, что мы можем сделать больше, чтобы оптимизировать график, путешествия и все подобные вещи», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

В нынешнем сезоне Льюис провёл свой первый сезон за итальянцев, заняв шестое место в личном зачёте — 156 очков.