Антонелли: «Феррари» — самая привлекательная команда, но я мечтаю о титуле с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заявил, что хотел бы завоевать первый титул чемпиона мира именно в немецкой команде.

«2026 год выглядит очень многообещающим. Я видел, как машина становится лучше в аэродинамической трубе, и видел, какой будет силовая установка. Но до тех пор, пока мы не доберёмся до квалификации в Мельбурне, мы не поймём, где находятся остальные.

«Феррари» — самая привлекательная команда в мире, но я счастлив на своём месте. «Мерседес» всегда меня поддерживал, от картинга до Ф-1, но я мечтаю о мировом титуле с ними», — приводит слова Антонелли Sky Sports Italia.

