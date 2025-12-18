Дэвидсон объяснил, чему Хаджару нужно научиться до старта сезона-2026

46-летний британский гонщик, выступавший в Формуле-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался о франко-алжирском пилоте Исаке Хаджаре, который сезон-2026 проведёт в «Ред Булл».

«Думаю, ему придётся научиться не взрываться от эмоций. Ему предстоит над этим поработать, учитывая, что в следующем году он будет выступать за «Ред Булл», сражаясь с Максом [Ферстаппеном]. Мы видели, что он провёл блестящий сезон в этом году.

Но в этом сезоне было много моментов, когда дела шли не по его сценарию и он сгорал от ярости внутри болида. Это не будут терпеть в «Ред Булл». Так что это определённо будет очень забавно и очень зрелищно», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.