«Более резкий, чем Ален». Экс-пилот Ф-1 сравнил Проста и Исака Хаджара

46-летний британский гонщик, выступавший в Формуле-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон провёл сравнение между 70-летним легендарным французом и четырёхкратным чемпионом Серии Аленом Простом и франко-алжирским гонщиком «Ред Булл» Исаком Хаджаром.

«Он определённо более резкий, чем Ален Прост. В нём определённо больше остроты в том, насколько колким и насколько эмоциональным он может быть», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.

Ален выступал в «Королевских гонках» на протяжении 13 сезонов — с 1980 по 1993 год. Сезон-1992 француз пропустил.

Свои первые два титула Прост завоевал в «Макларене», оформив дубль в 1985 и 1986 годах. Третий кубок он также взял за британцев, в 1989-м, а четвёртый — в финальном сезоне в карьере за «Уильямс» в 1993-м.