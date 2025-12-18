Юки Цунода сказал, о чём жалеет после ухода из «Рейсинг Буллз»

Бывший пилот «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» японец Юки Цунода объяснил, из-за чего жалеет об уходе из второй команды.

«У меня не так и много сожалений, единственное, о чём я жалею, это невозможность прокатиться на чертовски хорошей машине «Рейсинг Буллз». Это похоже на то, будто вы бросили своих детей, своего ребёнка, потому что я разрабатывал эту машину с командой на протяжении лет в соответствии с правилами, уверен, в ней есть и моя ДНК. Жаль, что я не смог достичь желаемого уровня, но я не жалею о решении перейти в «Ред Булл», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

