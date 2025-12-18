Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода сказал, о чём жалеет после ухода из «Рейсинг Буллз»

Юки Цунода сказал, о чём жалеет после ухода из «Рейсинг Буллз»
Комментарии

Бывший пилот «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» японец Юки Цунода объяснил, из-за чего жалеет об уходе из второй команды.

«У меня не так и много сожалений, единственное, о чём я жалею, это невозможность прокатиться на чертовски хорошей машине «Рейсинг Буллз». Это похоже на то, будто вы бросили своих детей, своего ребёнка, потому что я разрабатывал эту машину с командой на протяжении лет в соответствии с правилами, уверен, в ней есть и моя ДНК. Жаль, что я не смог достичь желаемого уровня, но я не жалею о решении перейти в «Ред Булл», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

Материалы по теме
Албон: надеюсь, что Цунода вернётся в Формулу-1

Цунода встретился с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android